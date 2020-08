Stiri pe aceeasi tema

- Povestile de dragoste nu inseamna doar lapte si miere iar acest lucru este dovedit si de numeroase intamplari reale din istorie. Multi iubiti au suferit toata viata in lipsa celuilalt sau din cauza faptului ca povestile lor amoroase nu erau acceptate si implicit s-au terminat in mod tragic.

- Localnicii si turistii au posibilitatea sa vada imagini din istoria de un secol a Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, care vor fi proiectate pe cladirea Casei Albastre din Piata Mare din centrul istoric al municipiului, potrivit unui anunt publicat pe pagina de socializare a…

- Anul 1968 a fost un moment de cotitura in istoria SUA: pe fondul revoltei populare tot mai puternice fata de razboiul din Vietnam, ale carui costuri sociale si financiare erau tot mai mari, apostolul pasnic al egalitatii Martin Luther King Jr a fost asasinat si proteste violente au izbucnit in statele…

- Istoria celor circa 160 de ani de invatamant de marina din Romania a fost una destul de framantata, de la inceputuri, pana astazi.Permanent s a tinut seama de noile conditii istorice create, de boile cerinte, de perspective.Unele din momentele istorice au ramas memorabile si au produs cu adevarat cotituri…

- In vremea aceasta fara precedent, primii amenintati au fost batranii și mi-a venit in minte panseul „Orice batran care moare este o biblioteca care arde”. In general, am lasat la o parte toate consideratiile vremelnice omenești și am incercat sa constitui un mic sfat al batranilor. Criteriul varstei…

- ”Nu va expuneti abuziv la radiatiile UV si electromagnetice! Deci nu numai hrana ne imbolnaveste, ci si poluarea electromagnetica, abuzul de telefoane mobile, de wireless, de statii radar, antenele de la televiziuni, microundele sau aparatele de laborator. Deci exista o poluare electromagnetica foarte…

- Societatea omeneasca a fost lovita de-a lungul istoriei de o serie intreaga de boli, de multe ori de epidemii care, alaturi de mortalitatea obisnuita, cotidiana, si de cea provocata de accidente, a dus la grave dezechilibre demografice si mentale, afectand in profunzime structurile economice si sociale…

- Epidemia Covid-19 este doar unul dintre momentele dificile cu care s-a confruntat Romania, de-a lungul istoriei sale. Dezastre, calamitati naturale, accidente rutiere sau aeriene si incendii de proportii au insangerat tara de-a lungul anilor, din 1918, anul de nastere al Romaniei si pana acum.