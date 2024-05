Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment emoționant la Niculești, marți dupa-amiaza, unde a fost dezvelit Monumentul ridicat in memoria celor 102 eroi locali care au luptat și au cazut in cele doua razboaie mondiale. Monumentul a fost dezvelit de primarul comunei, Dorinel Soare, și de prefectul județului, Claudia Gilia, dupa care…

- Circulația este blocata la metrou, dupa ce o persoana a cazut pe șine, la stația Eroilor.”Metrorex informeaza ca astazi, 27.05.2024, in jurul orei 13:30, in stația de metrou Eroilor 1, linia 3, un calator a cazut in calea de rulare, posibila tentativa de suicid.

- Memoria celor cazuți in timpul Celui de-al doilea Razboi Mondial nu a fost data uitarii in satul Zaicani, raionul Rișcani. An de an, locuitorii satului ingrijesc de monumentul dedicat memoriei eroilor care au luptat impotriva fascismului. Vezi mai jos cum arata Monumentul eroilor cazuți in timpul celui…

- Administrația din Niculești demonstreaza ca nu lasa nicio oportunitate neexploatata atunci cand vine vorba de aducerea de finanțari pentru dezvoltarea infrastructurii și a facilitaților esențiale pentru comunitate. Cu un accent deosebit pe educație și modernizare, primarul Dorinel Soare conduce o echipa…

- Mai mulți medici au luptat pentru viața fetiței de 5 ani, dupa ce a cazut pe gardul unei biserici. Potrivit IMSP Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca (IMSP CNAMUP), copila a fost transferata din terapie intensiva in salon și urmeaza tratamentul corespunzator necesar pentru…

- Primarul comunei Niculești, Dorinel Soare a primit vizita Excelenței Sale Ozgur Kivanc Altan, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Turciei in Romania, și a unui grup de investitori alaturi de Metin Dogan. Dupa cum știm in comuna Niculești a inceput construcția unui mega complex internațional…

- Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, se afla intr-o vizita in Ucraina, la invitația omologului sau, Dmytro Kuleba. In aceasta dimineața, cei doi oficiali au depus flori la peretele comemorativ, in onoarea eroilor cazuți pentru libertatea Ucrainei, din orașul Kiev.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, și șefii de subdiviziuni structurale au depus flori la Monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfant, in semn de comemorare a celor cazuți in urma conflictului armat din anul 1992, pentru apararea integritații și independenței Republicii Moldova.