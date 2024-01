In acest articol, vom explora cateva dintre cele mai bune legume pe care sa le incluzi in dieta ta pentru a-ți atinge obiectivele de sanatate și de pierdere in greutate.Broccoli: Broccoli este un adevarat superstar cand vine vorba de legume. Este bogat in vitamina C, fibre, și antioxidanți. De asemenea, este sarac in calorii, ceea ce il face ideal pentru cei care incearca sa slabeasca. Poți sa-l gatești in diverse feluri, de la aburit pana la copt sau la gratar.Spanac: Spanacul este o sursa excelenta de vitamine și minerale, precum fier, vitamina K, și acid folic. Este sarac in calorii, dar foarte…