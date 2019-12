Cele mai importante deschideri de mall-uri si parcuri de retail in 2019: NEPI Rockcastle, Prime Kapital si Mitiska REIM, cei mai activi jucatori din retail

Stiri pe aceeasi tema

- Dublarea taxei speciale pentru promovarea turistica a Capitalei pentru anul 2020, de la 1% la 2%, aplicata la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a unui turist in Bucuresti, reprezinta o noua palma data turismului de incoming, care, in loc sa fie recunoscut si sustinut, este ingradit si restrictionat,…

- Prețul locuințelor este, in trimestrul al patrulea al acestui an, cu 7% mai mare decat in urma cu un an, potrivit unei analize realizate de catre portalul Imobiliare.ro.”Evolutia a fost diferita atat in functie de oras, cat si in functie de segmentul analizat: in Capitala, ritmul de crestere a preturilor…

- Edilul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, i-a propus prim-ministrului Ludovic Orban sa candideze pentru un mandat la Primaria Capitalei, dar i-a transmis o replica si ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, dupa ce acesta a declarat ca traficul in Capitala este "infernal". …

- Revista Real Estate Magazine a premiat, pentru al doilea an consecutiv, si in acest an, Iulius Town Timișoara cu titlul de „Proiectul de retail al anului”. Distinctia a fost acordata in cadrul Galei Premiilor Real Estate 2019, care s-a desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute, in Capitala, și care…

- Proiectele majore de retail asteptate spre livrare in 2020 in Romania vor insuma peste 175.000 mp, indiferent daca discutam de centre comerciale mari de tip mall sau parcuri de retail, potrivit datelor oferite de catre compania de consultanta...

- Giuseppe Riso, agentul lui Stefano Sensi (24 de ani, mijlocaș), a plecat la Barcelona pentru a se intalni cu directorul sportiv al catalanilor. Barcelona il vrea pe Lautaro Martinez (22 de ani, atacant) de la Inter, jucator care e și pe placul lui Leo Messi, fiind argentinian. In aceasta afacere ar…

- A inceput cel mai mare pelerinaj organizat de Patriarhia Romana. Este dedicat Sfantului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului, dar sarbatoarea este legata și de pomenirea Marelui Mucenic Dimitrie.

- Primaria Capitalei a modificat proiectul privind instituirea vinietei pentru calitatea aerului in București, astfel incat toate mașinile sub Euro 5 sa plateasca vinieta pentru a putea circula in Capitala, iar mașinile non euro, Euro 1 și Euro 2 sa fie complet interzise in centrul Bucureștiului, noteza…