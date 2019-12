Stiri pe aceeasi tema

- Insula Santorini sau Thira, cum o numesc grecii, se afla in topul celor mai romantice destinatii din lume, fiind unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa, o emblema a turismului mediteranean.

- Pavilionul Franței de la INDAGRA, targul internațional de agricultura organizat la București, unul dintre cele mai cunoscute evenimente din acest domeniu, va fi inaugurat miercuri, 30 octombrie la ora 12.00, in prezența doamnei Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, in standul 134, Pavilion…

- Sunt mai putin celebri decat lantul montan din care fac parte, insa gazduiesc pereti stancosi si rezervatii naturale unice. Vorbim de Muntii Metaliferi din Apuseni, care, dupa cum le spune si numele, sunt foarte bogati in metale pretioase.

- „Cel mai bine pastrat secret din Europa de Est”. Asa descriu jurnalistii de la CNN Muntii Apuseni, intr-un articol despre cele mai frumoase 20 de locuri din Europa. Munții Apuseni se afla pe lista realizata de CNN Travel alaturi de locații precum insulele Lofoten din Norvegia sau Valea Loarei din Franța.…

- "Simti un gol in stomac. Eu sunt la sfarsitul carierei dar pentru colegii mei care mai au inca cativa zeci de ani pana la pensie este dureros", spune Gerard Chanquoi, care la cei 61 de ani ai sai a petrecut 35 in serviciul France Tabac.Infiintata la Sarlat (sud-vestul Frantei), in fieful…