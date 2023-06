Cele mai frumoase mesaje de „La mulți ani!”, de Sfinții Petru și Pavel Creștinii ortodocși ii sarbatoresc astazi, 29 iunie, pe Sfinții Petru și Pavel. Daca aveți sarbatoriți in familie sau printre prieteni și colegi, iata cateva dintre cele mai frumoase mesaje de „La mulți ani”, pe care le puteți trimite cu ocazia Sfințiilor Petru și Pavel. Persoanele care poarta numele Petre, Petru, Petruț, Petrica, Petrișor, Petruța, Pavel, Paul, Paula sau Petronela sunt sarbatoriții acestei zile. Peste 500.000 de romani iși sarbatoresc onomastica, iar felicitarea lor poate fi o provocare pentru unii dintre noi. V-am pregatit o selecție cu unele dintre cele mai speciale mesaje… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt sarbatoriti impreuna in 29 iunie. Biserica a hotarat ca acesti doi mari Apostoli sa fie cinstiti in aceeasi zi deoarece in aceeasi zi si in acelasi an au patimit moarte de martiri la Roma. Sfantul Apostol Petru a fost rastignit cu capul in jos, iar Sfantul Apostol…

- Crestinii ii sarbatoresc joi pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel, ocrotitorii celor din penitenciare care au gresit fata de Dumnezeu, precum au gresit si ei: Petru s-a lepadat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe crestini, informeaza News.ro."Traditia spune ca Sfantul Petru este stapanul lupilor,…

- Ce nume se sarbatoresc de Sfinții apostoli Petru și Pavel se intreaba mulți romani. Potrivit informațiilor Ministerulului Afacerilor Interne, aproximativ jumatate de milion de romani iși serbeaza onomastica in 29 iunie, de ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel.Pe lista sarbatoriților se numara cei…

- In calendarul popular, data de 24 iunie este cunoscuta drept ziua de Sanziene sau Dragaica. Mai mult decat atat, noaptea, Sanzienele ies și joaca dansul ielelor in locuri ferite de ochii lumii, ascunse sau retrase. Exista o mulțime de tradiții și obiceiuri legate de aceasta zi. In schimbi, pentru cei…

- Sfințirea casei sau sfeștania este o tradiție ce are origini indepartate in creștinism și este realizata de obicei de un preot in cadrul unei ceremonii religioase. Descopera cum se face sfințirea casei și ce se face cu uleiul dupa acest ceremonial.De unde provine tradiția de a sfinții casa și ce semnificație…

- ”Copilul meu! Viața mea! Dumnezeu sa aiba grija de sufletul tau” – Sute de mesaje de condoleante pentru Robert, tanarul din Alba Iulia care si-a pierdut viata intr-un accident de motocicleta ”Copilul meu! Viața mea! Dumnezeu sa aiba grija de sufletul tau” – de mesaje de condoleante pentru Robert, tanarul…

- Mesaje de Sfantul Gheorghe. Peste un milion de romani poarta numele Sfantului Mucenic Gheorghe, sarbatorit pe 23 aprilie. Iata cateva dintre cele mai frumoase urari de „La mulți ani!” pe care le puteți trimite sarbatoriților zilei! Cel mai des intalnite prenume masculine sunt: Gheorghe – 424.268 de…

- Mesaje de Florii. Creștinii ortodocși sarbatoresc astazi Floriile, ziua in care, in mod tradițional, persoanele cu nume de flori iși aniverseaza onomastica. Iata cateva dintre cele mai frumoase urari și felicitari pe care le puteți trimite sarbatoriților zilei! Numita si Duminica Floriilor, aceasta…