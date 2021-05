Descopera cateva dintre cele mai bune carți de citit intr-o viața, romane celebre, povești tulburatoare și eroi pe care nu ii mai poți uita niciodata. Sunt carți care iți deschid mii de universuri paralele in care poți studia cu adevarat condiția umana. Fiecare dintre noi are lista lui de carți de citit intr-o viața, titluri pe care le recomanda tuturor prietenilor, povești pe care le citește de doua, trei ori și nu se satura sa descopere noi și noi sensuri in fiecare capitol. Unele carți se citesc in tinerețe și se reiau la 40 sau la 50 de ani, altele se citesc mai degraba in dupa amiezile tarzii…