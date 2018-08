Cele mai frecvente mituri legate de medicamentele prescrise de psihiatru

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) sustine ca toti pacientii cu hepatita cronica virala C care in acest moment sunt prinsi intr-o schema de tratament interferon free au asigurate fondurile si medicamentele pana la finalizarea tratamentului (12 sau 24 saptamani, dupa caz) si nu depind…

- Cazul tanarului de 30 de ani, care a murit decapitat dupa ce s-a asezat pe sinele de la metrou, readuce in prim plan o discutie mai veche: lipsa de masuri luata de autoritati pentru a preveni sinuciderile la metrou, tot mai frecvente in ultimii ani.

- Florin Buliga ar putea scapa de condamnarea pe viața, pe ”caz de boala”. Medicii legiștii specialiști in psihiatrie, care l-au examinat timp de mai multe saptamani, l-au gasit apt de pușcarie pe criminalul din Brașov. Diagnosticul pe care i l-au pus lui Buliga, dupa ce și-a injunghiat soția și pe cei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, duminica, de Ziua Justitiei, un mesaj, precizand ca justitia este un serviciu de interes public si trebuie sa fie in slujba cetateanului. Procurorul general Augustin Lazar a sustinut ca ceasta zi trebuie sa fie un prilej de analiza a parcursului sistemului…

- Actul normativ a fost adoptat cu 227 de voturi favorabile si 24 impotriva si reglementeaza posibilitatea vanzarii si eliberarii prin intermediul serviciilor societatii informationale a medicamentelor care se acorda fara prescriptie medicala numai de catre farmaciile comunitare si drogheriile autorizate…

- Spanacul ne asigura necesarul de fier, iar alimentele sanatoase pot fi consumate chiar in exces. Gresit, spun medicii! Iata cateva mituri legate de alimentatie, scrie digi24.ro.Puteti manca orice, atata timp cat este sanatos este unul dintre mituri.

- In Ministerul Sanatații, in subordinea ministrului funcționeaza zeci de comisii de specialitate care au printre atribuții elaborarea protocoalelor standardizate la nivel național sau adaptarea conținutului protocoalelor internaționale in domeniu, pe care le supun aprobarii ministrului Sanatații, conform…

- Medicii specializati in tratarea infertilitatii recomanda femeilor, pe cat posibil, sa-si programeze sarcinile inainte de varsta de 35 de ani, deoarece fertilitatea natural scade rapid cu varsta. In plus, menopauza se instaleaza tot mai frecvent la persoane tinere, cu varsta sub 40 de ani.