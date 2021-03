Cele mai ciudate riscuri pe care le acopera asiguratorii din Romania Saptamana trecuta vorbeam de lucruri la care trebuie sa fii atent atunci cand iti inchei o asigurare a bunurilor din locuinta, asa ca, astazi vorbim despre cele mai ciudate riscuri pe care le acoepra asiguratorii din Romania.



Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cat de utile sunt in astfel de cazuri asigurarile.



Ca o mica paranteza, cu cat sunt sanase mai mari ca incidentul sa se produca, cu atat sunt mai putine sansele ca acel risc sa fie acoperit. Din acest motiv exista o vorba printre asiguratori: acopeprim riscuri, nu certitudini.



Pornind de la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele informatii pe care le primim sunt atat de evidente incat atunci cand le primim ne fac sa ne intrebam "eu de ce nu m-am gandit la asta?". In cazul investitiilor in actiuni sau in criptomonede, un sfat ar trebui sa fie litera de lege atunci cand vrem sa ne inmultim banii. Ziare.com iti…

- Nu de putine ori ne-am lovit de aceasta confuzie, astfel ca multi romani, cred, in mod gresit, ca atunci cand isi fac o asigurare pentru casa, tot ce este in respectiva casa este asigurat. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, la ce sa fii atent cand iti asiguri casa.…

- Multe dintre apartamentele construite acum se vand si cu loc de parcare, iar acest lucru este extrem de bine venit, mai ales la ce penurie este in acest moment pe produsul respectiv.Asa ca, daca vrei sa iti mai ramana si ceva bani pentru mobilat sau echipat apartamentul ar fi bine sa recurgi la…

- Portofelul rece (cold wallet) este de fapt denumirea "mot a mot" pentru portofelul electronic, dar i se spune asa pentru ca acesta nu este conectat la nici o sursa de internet. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti feresti investitiile si economiile de hackeri.…

- Daca erai pe picior de economisire si ai vazut ca dobanzile la depozite au scazut, ei bine, exista o explicatie pentru acest lucru. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce dobanzile se micsoreaza de la o luna la alta. In momentul de fata, bancile nu mai au nevoie…

- Desi a fost destul de scazuta in ultimii ani, inflatia iti reduce puterea de cumparare. Si daca de la o luna la alta nu o simti, de la un an la altul isi face simtita prezenta destul de bine. Acum, treci de la un an la altul, la o decada si apoi la alta. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii…

- Se stie ca noi, romanii, nu suntem cel mai optimist popor, mai ales cand vine vorba despre speranta de viata, asa ca ne facem planuri dupa aceasta idee. Iar cei mai multi dintre cei care isi fac calcule pentru o pensie privata tin cont de faptul ca nu vor trai mai mult de 10 ani de la pensionare. Lucru…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan a anuntat joi, 31 decembrie, ca alocatiile pentru copii vor creste cu 20% de la 1 ianuarie 2021, conform calendarului stabilit. Astfel, copiii cu varste intre 2 si 18 ani vor primi, din ianuarie, 214 lei lunar. Pentru copiii pana in 2 ani si copiii cu handicap…