Cele mai ciudate obiceiuri alimentare ale vedetelor Cu toții avem obiceiuri alimentare sau combinam diferite produse, care sunt vazute ca fiind ciudate de cei din jurul nostru. Ei bine, la fel este și pentru celebritați! Multe staruri de la Hollywood și nu numai au dezvaluit in interviuri ca au anumite obiceiuri mai mult sau mai puțin bizare.... The post Cele mai ciudate obiceiuri alimentare ale vedetelor appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea se intreaba de ce au noroc in viața starurile de la Hollywood și nu numai! Puțina lume știe ca majoritatea vedetelor sunt superstițioase și au cu ele diferite obiecte care le poarta noroc. Și judecand dupa averile lor, amuletele vedetelor sunt cu adevarat puternice. Click! iți prezinta obiectele…

- Petrecerile de pomina in stațiunile montane au devenit deja celebre in Romania, insa in contextul pandemiei, cetațenii trebuie sa respecte o serie de restricții, atat in ceea ce privește restaurantele cat și programul de circulație pe timpul nopții.

- Luarea mesei este unul dintre cele mai importante ritualuri ale umanitații. Cel mai probabil, izvorand din negura vremurilor preistorice, timpul alocat hranirii era și un timp de intarire a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Stilul de viata sedentar cauzat de perioada indelungata de restrictii de miscare si de limitare a posibilitatilor de a face sport, poate duce la fluctuatii semnificative ale greutatii. Din acest motiv, este foarte important sa alegem acele alternative alimentare al caror consum sa ne faca placere, dar…

- Viața soților Ceaușescu e invaluita in mister chiar și dupa moartea lor! La 31 de ani de cand au fost executați, ies la iveala noi detalii despre trecutul celor doi! Ce obiceiuri ciudate avea Elena Ceaușescu in mariajul cu fostul dictator!

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind suplimentele alimentare. „Prin modul in care a fost adoptata, legea dedusa controlului de constitutionalitate contravine prevederilor art. 61 alin. (2) si ale…

- Satele Cazaci și Ilfoveni, din comuna Nucet vor petrece noaptea … Post-ul NUCET: Doua sate fara gaze, dupa ce un șofer a intrat intr-o țeava din sistemul de alimentare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Stația Spațiala Internaționala (ISS) a ramas fara oxigen in segmentul rusesc, dupa ce sistemul de alimentare cu oxigen a fost intrerupt in urma unei defecțiuni. Cel de-al doilea sistem de alimentare, din segmentul american, funcționeaza normal, a informat Agenția spațiala Rusa Roskosmos, potrivit…