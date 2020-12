Cele mai bune 10 albume ale anului 2020 conform Billboard!

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat ca va lansa, in noaptea de joi spre vineri, al noualea album de studio al sau si al doilea de anul acesta, intitulat „evermore”, potrivit news.ro.In anuntul supriza facut pe Twitter, ea a spus ca materialul discografic, „sora” lui „Folklore”, urmeaza sa…

- Spotify a dezvaluit topurile celor mai ascultati artisti, albume, cantece, liste si podcast-uri de catre cei 320 de milioane de utilizatori in anul 2020, potrivit news.ro.In categoria muzica, cu peste 8,3 miliarde de accesari anul acesta, rapperul portorican Bad Bunny conduce topul Spotify. El este…

- Premiul "Artistul anului" acordat duminica in cadrul American Music Awards 2020 i-a fost atribuit cantaretei Taylor Swift, care a castigat de asemenea alte doua trofee la ceremonia desfasurata in direct la Los Angeles in contextul restrictiilor severe asociate pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.…

- Sir Elton John a laudat cel mai recent album al cantareței Dua Lipa, ‘Future Nostalgia’, și a numit-o pe artista „cantareața disco a epocii”. Legendarul muzician in varsta de 73 de ani a vorbit intr-o transmisiune live pe Instagram cu Dua Lipa și a spus, potrivit contactmusic.com: „In timp ce imi iei…

- Astazi au fost anuntate nominalizarile la American Music Awards 2020. Cantaretul canadian The Weeknd si rapperul american debutant Roddy Ricch au primit cele mai multe nominalizari, opt, iar Megan Thee Stallion este artista care va concura la cele mai multe categorii de premii, informeaza Reuters, citata…

- Cantaretul canadian The Weeknd si rapperul american Roddy Ricch au primit cele mai multe nominalizari la American Music Awards 2020, trofee care vor fi acordate pe 22 noiembrie la Los Angeles.The Weeknd si Roddy Rich au primit cate opt selectii, Megan Thee Stallion a primit cinci, iar Bad…

- Cantaretul canadian The Weeknd si rapperul american Roddy Ricch au primit cele mai multe nominalizari la American Music Awards 2020, trofee care vor fi acordate pe 22 noiembrie la Los Angeles, potrivit news.ro.Citește și: 'O avem pe doamna in portofoliu',ii spunea consilierul ALDE 'partenerului de…