Cele două persoane bănuite de pornografie infantilă și viol au fost reținute pentru 24 de ore La data de 13 septembrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași au efectuat, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, 4 percheziții, la locuințele unor persoane banuite de pornografie infantila și viol.In urma probatoriului administrat in cauza, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doua persoane, banuite de pornografie infantila și viol. In cauza, s-a reținut faptul ca, in vara anului 2020, persoanele banuite ar fi constrans persoana vatamata minora sa intrețina raporturi… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat o acțiune de prindere in flagrant delict a trei persoane banuite ca ar fi transportat heroina, in vederea distributiei, in municipiul Iasi. La semnalul politistilor,…

- Joi, 22 iulie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca – Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Maramureș, au efectuat 13 percheziții domiciliare, in județele Maramureș și Satu Mare și au pus in executare…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iasi, au prins in flagrant delict, in București, un barbat, care ar fi ridicat un colet cu 2 kilograme de substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, ce ar fi fost expediat…

- FLAGRANT cu ajutorul polițiștilor BCCO Alba Iulia pentru prinderea a doua persoane banuite de introducerea in țara și trafic de droguri de risc FLAGRANT cu ajutorul polițiștilor BCCO Alba Iulia pentru prinderea a doua persoane banuite de introducerea in țara și trafic de droguri de risc La data de 7…

- La data de 7 iulie 2021, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat o acțiune de prindere in flagrant delict a doua persoane, dupa ce acestea au ridicat de la o societate de transport un colet, ce conținea…

- Doua persoane au fost reținute miercuri, 7 iulie, dupa ce au ridicat de la o societate de transport un colet ce conținea 4 cutii de detergent, in care erau ascunde aproximativ 2 kilograme de cannabis. Flagrantul a fost organizați de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi,…

- La data de 17.06.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul SCCO Satu Mare au efectuat un numar de 20 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Cluj, Salaj și…