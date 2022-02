Cele două noi poduri ale Timișoarei mai au de așteptat. ISHO după ultimele avize, Solventul finalizarea proiectului Primaria Timișoara a fost nevoita sa intarzie aproape un an de zile demararea construcției noului pod din zona ISHO din cauza (i)logicii autorizarilor de tot felul, spune viceprimarul Ruben Lațcau. Un alt pod aflat in proiect e… in proiectare și aceasta parte va fi finalizata in aproximativ doua luni. Deși proiectul a fost facut de ... The post Cele doua noi poduri ale Timișoarei mai au de așteptat. ISHO dupa ultimele avize, Solventul finalizarea proiectului appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

