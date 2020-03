Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane care se aflau intr-un autoturism au ramas blocate in nameți și pe un ger naprasnic in zona Obarșia Lotrului. Aceștia voiau sa ajunga in zona Șugag, din județul Alba. A fost nevoie de intervenția jandarmilor montani. Turiștii plecasera de la Obarșia Lotrului și intenționau sa…

- Iarna nu și-a spus inca ultimul cuvant și s-a instalat cum se cuvine cel puțin in zona de nord a județului Gorj. In restul localitaților, insa, se așteapta dupa zapada in ultima luna de iarna, cel puțin din punct de vedere calendaristic. Din fericire pentru cabanieri și pentru amatorii de sporturi de…

- Mii de turiști sunt așteptați, la finalul acestei saptamani, sa urce la Ranca. Drumarii au intervenit la foc automat in aceste zile pe șoseaua care traverseaza stațiunea Ranca, DN 67 C. Aceștia au acționat cu mai multe utilaje pentru deszapezire, intrucat in zona și-au facut apariția din nou ninsorile.…

- In Poiana Brașov se schiaza in condiții excelente, la tarife reduse, informeaza Primaria Brașov. Partiile din Poiana Brasov sunt intr-o stare foarte buna și se schiaza pe toate partiile, cu excepția ,,S”-ului mare, potrivit brasovstiri.ro.Stratul de zapada are o grosime de 50-70 de cm, in…

- Stațiunile de schi din Munții Apuseni au fost pline. Mii de turiști din toate colțurile țarii, dar și din strainatate s-au strâns pentru a se bucura de zilele de iarna. În ultimele zile zapada nu și-a mai facut simțita prezența în județul Cluj, însa turiștii nu…

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu se inregistreaza joi la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, la Balea Lac, de peste un metru jumatate, aici fiind inregistrat si risc mare de producere de avalanse, potrivit meteorologilor. Stratul de zapada masoara 154 de centimetri…

- Dupa mai multe zile calduroase, azi a inceput sa ninga in stațiunile de pe Valea Prahovei. Deocamdata, la altitudini mai mari de 1000 de metri, anunta TVR.Turiștii au putut schia totuși la Azuga, unde partiile sunt potrivite mai ales pentru incepatori. La Predeal, zapada artificiala, care…