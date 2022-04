Stiri pe aceeasi tema

- Cum poți recupera banii platiți pe RCA daca ai vandut mașina. Care este procedura Legislația in vigoare prevede posibilitatea recuperarii parțiale a sumei platite pentru asigurarea RCA pentru autovehiculul vandut. Proprietarii iși pot recupera banii printr-o cerere adresata asiguratorului sau brokerului…

- Comisia Europeana propune prelungirea cu un an, pana la 30 iunie 2023, a sistemului de certificate digitale ale UE privind COVID . Boala COVID-19 continua sa fie prevalenta in Europa și, in acest stadiu, nu se poate stabili impactul unei eventuale creșteri a infecțiilor in a doua jumatate a anului…

- Se tot discuta in ultima vreme despre TVA zero la alimente in Romania, pe modelul din Ungaria și Polonia. Mai bine zis, mai multe guverne din estul Europei vor reduce TVA la alimente pentru a limita inflația. O masura de acest gen este luata in calcul și in Romania, dar nu cu aplicabilitate imediata…

- Romania va avea posibilitatea sa reduca TVA la alimente la 0% cel tarziu anul viitor, in conditiile in care noul sistem de TVA va fi adoptat in acest an si va putea fi transpus in legislatiile nationale cel tarziu in 2023, potrivit specialistilor PwC Romania. "Odata ce Parlamentul UE va emite…

- Noul sistem de TVA care le va permite statelor membre posibilitatea de a reduce cota de TVA pana la 0% la anumite bunuri și servicii, printre care și alimentele, va fi adoptat in acest an și va putea fi transpus in legislațiile naționale, cel tarziu in 2023, scrie Daniel Anghel, Partener PwC.…

- Noul sistem de TVA care le va permite statelor membre posibilitatea de a reduce cota de TVA pana la 0% la anumite bunuri și servicii, printre care și alimentele, va fi adoptat in acest an și va putea fi transpus in legislațiile naționale, cel tarziu in 2023. Astfel, normele UE privind TVA urmeaza sa…

- Noul sistem de TVA care le va permite statelor membre posibilitatea de a reduce cota de TVA pana la 0% la anumite bunuri și servicii, printre care și alimentele, va fi adoptat in acest an și va putea fi transpus in legislațiile naționale, cel tarziu in 20

- Consiliul a adoptat, astazi, Regulamentul de revizuire a mandatului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Astazi, 25 ianuarie, ca parte din procesul aflat in desfașurare avand ca scop crearea unei puternice uniuni europene a sanatații, Consiliul a adoptat Regulamentul de revizuire a mandatului…