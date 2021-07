Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de comando responsabil de asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise era format din 26 de columbieni si doi americani originari din Haiti, a declarat politia haitiana. Intre timp au fost facute publice noi informații de la atac. Jovenel Moise avea 12 rani de glonț cand a fost gasit.

- Papa Francisc denunta asasinarea ”odioasa” a presedintelui haitian Jovenel Moise si condamna ”orice forma de violenta” in solutionarea crizelor politice, relateaza AFP. ”Sfantul Parinte isi exprima tristetea si condamna orice forma de violenta ca mijloc de solutionare a crizelor si conflictelor”, a…

- Guvernul din Haiti a decretat stare de urgenta dupa asasinarea presedintelui Jovenel Moise, de catre ceea ce guvernul a anumit mercenari straini. Asasinatul a fost denuntat de comunitatea internationala. Consiliului de Securitate al ONU, Statele Unite si tarile latino-americane au condamnat asasinarea…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a condamnat vehement asasinarea "odioasa" a omologului sau din Haiti, Jovenel Moise, exprimand preocupare privind criza politica din aceasta tara si cerand...

- Primele imagini de la asasinarea presedintelui statului Haiti, Jovenel Moise, din noaptea de marti spre miercuri, au aparut pe Internet. In video apar mai multi barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, din cartierul Pelerin din Puerto Principe. Sotia presedintelui a fost ranita in…

- Consiliul de Securitate al ONU este "profund socat" de asasinarea, miercuri, a sefului statului haitian Jovenel Moise, a declarat presedintele sau in exercitiu, ambasadorul francez Nicolas de Riviere, in timp ce seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat preocuparea privind riscul unei "spirale…

- Primele imagini de la asasinarea presedintelui statului Haiti, Jovenel Moise, din noaptea de marti spre miercuri, au aparut pe Internet. In video apar mai multi barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, din cartierul Pelerin din Puerto Principe. Sotia presedintelui a fost ranita in…

- Ministrul francez al apararii, Florence Parly, a salutat joi intr-un mesaj pe Twitter decizia Romaniei privind desfasurarea a 45 de militari in cadrul operatiunii europene Takuba de sustinere a fortelor maliene in Sahel, intr-un context in care Franta conteaza pe aceasta mobilizare pentru a-si reduce…