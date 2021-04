Stiri pe aceeasi tema

- Am vazut o tendința majora in 2020 și 2021 pentru smartphone-uri de a oferi rezoluție mare atat pe camera principala, cat și pe cea ultra-larga. Dar se pare ca ZTE are in plan sa ofere un telefon cu trei camere pe spate de inalta rezoluție. Compania chineza tocmai a anunțat Axon 30 Ultra, iar punctul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a stiut si probabil a coordonat un efort al Rusiei de manipulare a campaniei prezidentiale americane din 2020, în favoarea fostului presedinte Donald Trump, cu acuzatii ”înselatoare sau lipsite de fundament” împotriva contracandidatului acestuia,…

- ​La nici doua luni dupa uriașul scandal SolarWinds, un alt scandal de hacking pare sa afecteze multe zeci de mii companii, fiind vorba de o vulnerabilitate a soft-ului Exchange al Microsoft. Numarul de companii afectate crește de la zi la zi și scandalul capata, din mai multe motive, amploare globala.…

- Oficialii SUA au inscris pe lista neagra gigantul chinez al smartphone-urilor Xiaomi ca o companie cu legaturi militare, datorita unui premiu acordat fondatorului companiei pentru serviciul sau catre stat, a declarat Departamentul Apararii al SUA intr-un dosar legal. Lei Jun, directorul executiv și…

- Presedintele american, Joe Biden, a discutat miercuri pentru prima data cu omologul sau chinez, Xi Jinping, exprimându-si îngrijorarea în legatura cu situatia din Hong Kong si soarta rezervata minoritatii musulmane uigure, noteaza AFP, preluata de Agerpres.În cursul conversatiei…

- BGI Group, cea mai mare companie de genomica din lume, a colaborat cu armata chineza in proiecte de cercetare care au mers de la testare in masa pentru patogeni la neuroostinte, potrivit unei investigatii Reuters care a examinat documente publice si aplicatii pentru patente. Compania de biotehnologie…

- Un oficial din provincia chineza Xinjiang l-a acuzat, luni, pe fostul secretar de Stat american Mike Pompeo ca a incercat sa afecteze relatiile Chinei cu noua Administratie de la Washington prin criticile dure fata de actiunile impotriva etnicilor uiguri. Xu Guixiang, purtatorul de cuvant…

- Moscova și Washington au facut înca un pas catre o prelungire in extremis pe timp de cinci ani a tratatului cheie de dezarmare nucleara New Start, Kremlinul spunând vineri ca saluta pasul facut de Biden, potrivit AFP.„Nu putem decât sa salutam voința politica de a extinde…