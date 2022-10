Stiri pe aceeasi tema

- Atentatul sinucigas comis vineri intr-un centru educational din Kabul s-a soldat cu cel putin 53 de morti, dintre care 46 erau fete si tinere femei, potrivit unui nou bilant comunicat luni de Misiunea de Asistenta a Natiunilor Unite in Afganistan (MANUA), informeaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Un barbat inarmat a intrat intr-o școala din centrul Rusiei și a inceput sa traga. Cel puțin 13 oameni au fost uciși, iar alții au fost raniți, conform autoritaților ruse, citate de BBC. Atacul a avut loc la școala cu numarul 88, in care se aflau in jur de 1000 de elevi și 80 de […] Articolul Cel puțin…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise, iar alte 24 au fost ranite in urma atacului armat comis luni intr-o scoala din orasul rus Ijevsk, situat la aproximativ 1.200 de kilometri est de Moscova, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritatile ruse.

- Un barbat inarmat a intrat intr-o școala din centrul Rusiei și a inceput sa traga. Cel puțin noua oameni au fost uciși, iar alți 20 au fost raniți, conform autoritaților ruse, citate de BBC. Atacul a avut loc in orașul Ijevsk, iar forțele de ordine și ambulanțele au ajuns la locul faptei. Atacul a avut…

- Cel putin 34 de persoane au fost ucise si aproape 60 au fost ranite in doua accidente rutiere survenite la un interval de cateva ore in sud-estul Turciei, transmite duminica AFP. Primul accident, in care au fost implicate o ambulanta si un autocar, a provocat 15 morti si 31 de raniti pe o autostrada…

- O disputa legata de chirie ar fi fost motivul pentru care un barbat in varsta de 34 de ani a ucis vineri dupa amiaza in Muntenegru zece persoane, inclusiv doi copii, si a ranit alte sase, inainte de a fi el insusi impuscat mortal, potrivit presei locale.

- Serviciile de informatii americane considera ca Rusia fabrica probe pentru a atribui Ucrainei atacul comis saptamana trecuta impotriva unei inchisori situate in autoproclamata Republica Populara Donetk, soldat cu cel putin 50 de morti din randul prizonierilor de razboi