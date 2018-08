Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 39 de persoane, printre care și 12 copii, au murit dupa ce un depozit de armament din orașul Sarmada din provincia Idlib din Siria a explodat, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Conform rapoartelor, zeci de persoane sunt considerate disparute in urma exploziei. Armamentul din cladirea…

- Cel putin 12 civili au fost ucisi si zeci de persoane sunt date disparute in urma unei explozii la un depozit de armament intr-o zona rezidentiala din provincia Idlib din nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP, citat de Agerpres.Explozia,…

- Cel putin patru morti in urma unui incident armat produs in Canada, transmite Mediafax.Atacul armat a avut loc vineri in oraselul canadian Fredericton, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate regionale. Atacul armat a avut loc la ora locala 7.30 (13.30, ora Romaniei) in zona…

- Cel putin zece persoane au murit in Filipine, dupa ce o camioneta a explodat in timp ce era verificata la un punct militar de control din sudul tarii, incident catalogat de autoritati drept un atac terorist comis de militanti afliliati gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters.

- Organizatia jihadista a lansat atacul in sudul Siriei, contra mai multor localitati din regiune. Trei teroristi sinucigasi s-au detonat in orasul Soueida, potrivit directorului OSDH, Rami Abdel Rahmane. Trei kamikazesi-au detonat centurile explozive in orasul Soueida" - capitala provinciei cu acelasi…

- Cel putin 19 persoane au murit joi intr-o serie de explozii la un depozit de artificii din Mexic, a precizat politia locala. Mai multi angajati, patru pompieri si doi ofiteri de politie care s-au grabit sa ajute si-au pierdut viata, in timp ce aproximativ 40 de persoane au fsot ranite, relateaza UPI.