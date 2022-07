Ministerul Sanatații a lansat in consultare publica, luni, 25.07.2022, Ghidul solicitantului pentru selectarea a cel puțin 30 de Unitați de asistența medicala ambulatorie printr-un apel deschis aferent Componentei 12 – Sanatate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifica 1.3 Unitați de asistența medicala ambulatorie. Cel puțin 30 de ambulatorii/unitați […] Articolul Cel puțin 30 de ambulatorii/unitați medicale publice vor putea fi reabilitate, modernizate, extinse și dotate cu echipamente medicale, in cadrul PNRR apare prima data in Ziarul Dambovita…