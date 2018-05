Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci si sapte de civili au fost ucisi in cursul noptii de joi spre vineri in urma loviturilor intreprinse de aviatia rusa in regiunea siriana Arbin, una din ultimele zone controlate de rebeli in Ghouta de Est, in apropiere de Damasc, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului…

- Cel putin 62 de combatanti ai fortelor proguvernamentale au fost ucisi intr-o operatiune a gruparii Statul Islamic (SI), care le-a permis luni jihadistilor sa preia controlul asupra unui cartier din Damasc, a anuntat miercuri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Gruparea…

- Numarul victimelor este printre cele mai mari inregistrate in capitala siriana in ultimele luni, in urma tirurilor zilnice de obuze si rachete ale rebelilor, ca represalii la atacurile regimului de la Damasc asupra fiefului lor din Ghouta de Est. Armata siriana, sprijinita de unele militii si de…

- In total, 16 civili au fost ucisi vineri intr-o lovitura aeriana turca asupra principalului spital din orasul kurd Afrin, in nord-vestul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Semiluna Rosie, ai carei angajati lucreaza in cladire, a confirmat…

- Raidurile aviatiei turce in enclava kurda Afrin din nord estul Siriei au ucis sambata cel putin 36 de luptatori din fortele pro guvernamentale siriene, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului OSDO , citat de AFP. Potrivit organizatiei neguvernamentale cu sediul la Londra, a fost al treilea…

- Cel putin 25 civili, intre care sapte copii, au fost ucisi in atacuri aeriene care au vizat ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a mai transmis de asemenea ca 10 civili au murit in noi raiduri aeriene si…

- Raidurile regimului sirian au ucis in sapte zile peste 500 de civili, intre care 123 de copii, in regiunea Ghouta de Est, fief al rebelilor in apropiere de Damasc bombardat fara oprire de la 18 februarie, a transmis sambata organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Cel putin 106 civili au fost ucisi, marti, in bombardamentele efectuate de regimul sirian asupra provinciei Ghouta de Est, o enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a informat organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de AFP.