Cel puțin 21 de morți în urma unui incendiu izbucnit la un spital din Beijing Incendiul a izbucnit la spitalul Changfeng din capitala Beijing, a anunțat marți presa de stat CCTV, fiind unul dintre cele mai grave astfel de incidente din ultimii ani, potrivit CNN.„La ora locala 18.00, 21 de persoane erau decedate, din pacate", a precizat CCTV. In plus, 71 de pacienți ai spitalului au fost evacuați.Incendiul, semnalat in jurul orei locale 13.00, a fost stins, iar pacienții au fost evacuați.Foto: ProfimediaIncendiul este unul dintre cele mai grave din Beijing din ultimii ani, depașind bilanțul unui incendiu din 2017, care a provocat moartea a 19 persoane intr-o cladire inghesuita… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

