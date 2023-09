Atacurile Rusiei impotriva Ucrainei au ucis 19 persoane și au ranit 48 in ultimele 24 de ore, distrugand case și infrastructura civila, au raportat autoritațile regionale.Un total de 10 regiuni ucrainene au fost vizate – Dnipropetrovsk, Sumi, Lugansk, Mykolaiv, Cernihiv, Zaporizhzhia, Donețk, Herson, Odesa și Harkov. Au fost raportate victime doar in ultimele cinci regiuni. Drona rusa a lovit satul Odradokamianka din regiunea Herson devreme pe 7 septembrie, lasand un barbat in varsta de 58 de ani ranit, a declarat administrația regionala. Cu o zi inainte, Rusia a lovit regiunea de 68 de ori, distrugand…