- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale si a furtunilor care au afectat statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, conform unui anunt facut sambata de autoritati, citat de agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Decesele au avut loc in mai multe districte ale acestui…

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata în urma mai multor furtuni produse duminica în nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. În statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vântului puternic…

- Doua barci-dragon s-au ciocnit pe un rau din China, in timpul unui antrenament pentru un concurs organizat in orașul turistic Guilin de pe raul Taohua. Toate cele 57 de persoane aflate la bord au cazut in apa, iar 17 s-au inecat, citeaza Agerpres ageția chineza Xinhua. Accidentul in urma caruia 17 persoane…