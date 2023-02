Cel mai vechi vibrator din lume are peste 2.000 de ani: A fost…

Un obiect falic vechi de 2.000 de ani, gasit de arheologi intr-un sant din cele mai indepartate margini nordice ale Imperiului Roman din Anglia, poate fi singurul vibrator roman in marime naturala cunoscut. Este primul exemplu cunoscut de falus de lemn recuperat din lumea romana, potrivit artnews.com. Cand obiectul a fost descoperit la fortul roman Vindolanda din Northumberland in 1992, a fost catalogat ca un instrument folosit pentru cusut. Un nou studiu, publicat luni in revista Antiquity, revizuieste obiectul cu noi teorii, scrie News.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește…