Cel mai vechi târg de Crăciun din Germania se deschide pentru al 588-lea an Cel mai vechi targ de Craciun din Germania se deschide pentru al 588-lea an la Dresda, aducand milioane de vizitatori aici. Sezonul sarbatorilor a inceput oficial in anumite parți ale Germaniei miercuri (23 noiembrie), deoarece o serie de piețe tradiționale de Craciun și-au deschis porțile pentru a-i lasa pe pariori sa inceapa cu vinul fiert și cu un Bratwurst. Cel mai vechi targ de Craciun din Germania iși sarbatorește cea de-a 588-a deschidere la Dresda. Striezelmarkt a fost un element de baza al sezonului festiv, in fiecare an, din 1434 incoace, potrivit Reuters. Cel mai vechi targ de Craciun… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

