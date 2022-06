Cel mai vârstnic supraviețuitor al Holocaustului a murit la 108 ani A murit zilele trecute. La varsta de 108 ani. Se numește Boris Pahor și a fost scriitor. Din Slovenia, cu cetațenie italiana, supraviețuitor de patru lagare de concentrare. Povestea lui a ramas ca sa fie spusa mai departe. Nu e interesanta doar pentru ca se intinde pe atația ani. Ci pentru ca e impanata cu viu, și cu zvac, cu lumini, cu umbre. Scriitorul s-a nascut in 1913, la Trieste, pe cand orașul facea parte din Imperiul Austro-Ungar, a trait și a traversat ambele razboaie mondiale, a fost de patru ori in lagarele naziste de concentrare, a fost supus represaliilor fasciste și, vreme de 25… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a intors in Franța pentru pregatire. Jucatoarea din Constanța a petrecut cateva zile in Romania, dupa turneul nereușit de la Roland Garros. Dar romanca e decisa sa munceasca in continuare pentru a reveni in elita tenisului mondial. Simona Halep s-a „regrupat” cu antrenorul Patrick Mouratoglou…

- Diseara, dupa orele 22.00 va incepe mult așteptata finala Eurovision Song Contest 2022. Un spectacol cu zeci de milioane de telespectatori, chiar și din Romania. Caci, dupa trei ani, concurentul nostru este din nou in finala. WRS (Urs), concurentul Romaniei va intra in competiție pe poziția 13. ”Greul…

- Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene pot sa dea in judecata guvernele lor si sa solicite despagubiri financiare, daca nivelul ridicat al poluarii aerului le afecteaza sanatatea, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Juliane Kokott. Opinia avocatului general…

- Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene pot sa dea in judecata guvernele lor si sa solicite despagubiri financiare, daca nivelul ridicat al poluarii aerului le afecteaza sanatatea, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Juliane Kokott, transmite Reuters,…

- S-au implinit 98 de ani de la prima medalie olimpica obținuta de sportivii romani, bronzul cucerit de naționala de rugby la Paris, in 1924. Zi de sarbatoare pentru rugbyul romanesc. In urma cu 98 de ani, naționala ”Stejarilor” obținea prima medalie olimpica din istoria Romaniei: bronz la Jocurile Olimpice…

- Cerealele pentru boabe, plantele uleioase si leguminoasele pentru boabe au inregistrat cele mai mari creșteri de producție, in 2021, comparativ cu anul precedent, in timp ce la polul opus se afla cartofii si legumele, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul National de Statistica (INS).…

- SURSE: Fostul președinte Traian Basescu, internat cu probleme cardiace, intr-un spital din Paris, la o zi dupa decizia ICCJ Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost internat in cursul zilei de joi, 24 martie, intr-un spital din Franța. Acesta ar avea o problema cardiaca care necesita o…

- Conform unor știri care deocamdata nu au fost confirmate, fostul președinte Traian Basescu, in prezent europarlamentar, s-a simțit rau ieri și a fost dus la un spital din București, de unde ar fi fost transferat azi dimineața catre un spital din Paris, iar acolo a avut un accident vascular cerebral…