Cel mai vârstnic pacient infectat cu coronavirus s-a vindecat Cel mai varstnic pacient infectat cu coronavirus, o femeie de 98 de ani din China, s-a vindecat, potrivit presei internaționale. Hu Hanying a fost externata la inceputul saptamanii impreuna cu fiica sa, in varsta de 54 de ani, care fusese și ea infectata cu noul coronavirus. Citește și: Gripa sezoniera sau coronavirus? Asemanarile și deosebirile dintre cele doua boli respiratorii Cele doua au fost internate pe 13 februarie la spitalul Leishenshan din Wuhan, un spital de urgenta, construit de la zero in doar 12 zile pentru a trata pacientii cu coronavirus. Anterior, cel mai batran pacient chinez… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

