Cel mai tânăr român s-a vaccinat la un centru din Prahova Conform Instituției Prefectului Prahova, Victor Gabriel Antonescu a marcat sambata o premiera in lupta impotriva noului coronavirus. La cei 16 ani și trei zile a devenit cel mai tanar roman care s-a vaccinat impotriva SARS-CoV-2, imunizarea avand loc la un centru de vaccinare amenajat in Prahova, la Ploiești. El sufera de o boala cronica, iar problemele medicale l-au facut sa fie eligibil in cea de-a doua etapa a imunizarii anti COVID-19. Odata cu aprobarea vaccinului Pfizer, tanarul s-a documentat și a ales sa mearga pe mana oamenilor de știința, informandu-și parinții ca atunci cand va implini… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

