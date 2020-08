Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit GDS, dintre cele 20.085 de teste efectuate in ultimele 24 de ore, 11.978 au fost facute in baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 8.107 la cerere. De asemenea, de la ultima informare facuta de Grupul de Comunicare Strategica, au fost raportate și rezultatele a 1.334 de teste…

- Alte 413 noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate luni în România, bilanțul îmbolnavirilor ajungând la 32.948, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica.

- 20.383 cetațeni romani au murit in luna mai 2020, potrivit datelor oficiale comunicate de Direcția pentru Evidența Persoanelor (DEPABD) din Ministerul Afacerilor Interne. Este cel mai mic numar de decese inregistrat in luna mai in ultimii șapte ani și e mai mic decat numarul deceselor din aprilie 2020.…

- Buletinul de presa cu datele despre evoluția pandemiei de coronavirus, pe care autoritațile, prin Grupul de Comunicare Strategica, il transmit zilnic, la ora 13, a fost publicat, marți, pe pagina de Facebook a PNL, inainte ca acesta sa fie postat oficial pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. Informarea…

- Dupa cateva zile de creștere a numarului de noi imbolnaviri COVID, Grupul de Comunicare Strategica anunța un numar mult mai mic, chiar inaintea expirarii starii de alerta și in plin scandal legat de prelungirea acesteia. Pana astazi, 15 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.165 de cazuri…

- Primul pacient din Galati, care a primit tratament cu plasma de la un bolnav cu coronavirus vindecat, a murit, fiind vorba despre cazul 1.268 raportat, luni, de Grupul de Comunicare Strategica, relateaza News.ro. Barbatul avea 45 de ani si era asistent social la Caminul de Batrani ”Sfantul Spiridon”…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 21 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.585 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.581 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1151 persoane diagnosticate…

- S-au dat primele amenzi pentru nerespectarea regulilor in timpul starii de alerta. Este vorba despre aproape 130 de sancțiuni in ultimele 24 de ore. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, ca polițiștii și jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 127 de sanctiuni contraventionale,…