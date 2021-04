Stiri pe aceeasi tema

- ​Acceleratorul Startup Wise Guys a deschis aplicațiile pentru o runda de finanțare în valoare de 50.000 euro, în schimbul a maximum 8% din companie, pentru firmele care dezvolta aplicații de tipul SaaS (Software as a Service), unde clienții sunt tot din mediul de business. Echipele care…

- ​Cameo este un site american, folosit și în România, prin care fanii le pot cere, contra cost, vedetelor sa le ureze „La mulți ani”, printr-un filmuleț. Acum, business-ul a ajuns sa valoreze peste 1 miliard de dolari, devenind „unicorn”, dupa o finanțare primita de…

- ​Doi români au lansat o aplicație de mobil pentru pasionații de tenis, badminton și alte sporturi cu racheta, iar dupa doi ani obțin o investiție de 450.000 de euro de la un fond de investiții românesc. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Programul de accelerare european Data Market Services pentru startup-uri care opereaza cu date a lansat înscrierile pentru cea de-a treia cohorta. Ce startup-uri se pot înscrie. Citește continuarea pe StartupCafe.ro

- Jurnaliștii de la ReporterIS scriu ca personalul medical detașat de la spitalele din Iași la spitalul mobil de la Lețcani a primit in continuare sporuri de 135% și dupa 14 ianuarie, moment in care unitatea medicala a fost inchisa. Contactat de Libertatea, managerul spitalului neaga, spunand ca sporurile…

- Pe masura ce pandemia continua și accesul la servicii medicale este ingreunat, vizitele la medic și multe programari de rutina au fost amanate, din cauza ingrijorarii cu privire la COVID-19.

- Peste 160 de persoane varstnice din municipiul Blaj vor beneficia de un pachet de servicii medicale gratuite timp de doi ani. Printre acestea se numara servicii de telemedicina, consultații de specialitate (medicina generala, nutriție, reumatologie, recuperare fizica), consultații de optometrie-optica…

- Fundația Filantropia Timișoara a inițiat in 2019 un amplu proiect de servicii medicale oferite in sistem de telemedicina, pentru pacienți varstnici, cu boli cronice din județul Timiș. In 2020, prin proiectul „Sanatate la un click distanța” implementat cu sprijinul financiar al United Way Romania, fundația…