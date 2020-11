Cel mai nou medicament contra Covid! A fost autorizat de urgenţă Medicamentul cu anticorpi dezvoltat de Eli Lilly & Co a primit din partea autoritatilor de reglementare americane autorizatie de utilizare de urgenta, pentru tratarea cazurilor ușoare și moderate de COVID-19. In urma acestei decizii, se largeste accesul la un tratament despre care datele sugereaza ca este eficient in mentinerea persoanelor infectate cu coronavirus in afara spitalului. Administratia pentru Alimente si Medicamente a autorizat tratamentul experimental, numit Bamlanivimab, pentru utilizarea medicamentului impotriva formelor usoare si moderate de COVID-19, inclusiv la cei cu varsta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane au dat autorizatie de utilizare de urgenta pentru medicamentul cu anticorpi dezvoltat de Eli Lilly & Co. pentru tratarea cazurilor ușoare și moderate de COVID-19. In urma acestei decizii, se largeste accesul la un tratament despre care datele sugereaza ca este eficient in mentinerea…

- Medicamentul Baricitinib, comercializat sub numele de Olumiant, a redus perioada medie de recuperare cu aproximativ o zi atunci cand a fost administrat impreuna cu remdesivir, comparativ cu pacientii tratati doar cu medicamentul antiviral, a anuntat Eli Lilly. Remdesivir a fost autorizat de urgenta…

- Un test de diagnosticare care permite detectarea si diferentierea virusului SARS-CoV-2 de virusurile gripale A si B a fost aprobat de Administratia americana pentru Alimente si Medicamente (FDA) in cadrul unei proceduri de autorizare de urgenta.

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA a acordat autorizatia de utilizare de urgenta Laboratoarelor Abbott pentru un test rapid pentru COVID-19, care costa doar 5 dolari si are dimensiunea unui card de credit, scrie Mediafax.Testul cu raspuns rapid si costuri reduse, poate fi…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA a acordat autorizatia de utilizare de urgenta Laboratoarelor Abbott pentru un test rapid pentru COVID-19, care costa doar 5 dolari si are dimensiunea unui card de credit. Testul cu raspuns rapid si costuri reduse, poate fi administrat in cabinetele…

- Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA a acordat autorizatia de utilizare de urgenta Laboratoarelor Abbott pentru un test rapid pentru COVID-19, care costa doar 5 dolari si are dimensiunea unui card de credit.

- Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) a autorizat in sistem de urgenta tratamentul cu plasma provenita de la pacientii vindecati de Covid-19, a anuntat Donald Trump intr-o conferinta de presa. FDA a spus ca a ajuns la concluzia ca produsul poate fi eficient in tratarea COVID-19 si ca…

- Medicamentul, care potrivit unui studiu clinic anterior a redus perioada de spitalizare a pacientilor cu forme grave de Covid-19, este folosit in prima linie a eforturilor de combatere a pandemiei. Studiul clinic efectuat pe 600 de pacienti, publicat vineri de Journal of the American Medical Association…