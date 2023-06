Cel mai nou eveniment Gomag MeetUp are loc la Iași, pe 20 iunie. Vezi lista speakerilor Echipa Gomag organizeaza cea mai noua conferința pentru antreprenorii și oamenii pasionați de eCommerce din Iași. Gomag MeetUp Iași are loc pentru prima oara in aceasta zona pe 20 iunie 2023, la Hotel International Iași, sala Colocvium, și pune la bataie doar 100 de locuri pentru cei interesați sa participe. Inscrierile la Gomag MeetUp Iași sunt deschise pentru puțin timp, cu o oferta Early Bird - la doar 29 de euro, și se inchid duminica, 18 iunie. Pe langa accesul la eveniment și la experiențele pregatite, biletul include un bonus in valoare de 1289 de lei, constand in materiale… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

