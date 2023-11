Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anunțat ca va ajuta duminica la evacuarea bebelusilor din cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, la cererea personalului unitații medicale. Oficialii palestinieni au spus ca doi bebelusi prematuri au murit și alți zeci sunt in pericol dupa ce combustibilul s-a epuizat și astfel…

- Armata israeliana a anunțat ca va ajuta duminica la evacuarea bebelusilor din cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, la cererea personalului unitații medicale. Oficialii palestinieni au spus ca doi bebelusi prematuri au murit și alți zeci sunt in pericol dupa ce combustibilul s-a epuizat și astfel…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a abordat, in conferința de presa de sambata seara, criticile aduse Israelului de catre Emmanuel Macron in privința bombardamentelor asupra Fașiei Gaza, spunand ca președintele francez "a facut o grava greșeala", scrie The Times of Israel."A facut o greșeala grava,…

- Armata israeliana a anunțat sambata ca a preluat controlul asupra a 11 posturi militare din Fasia Gaza de la inceputul campaniei terestre și a recunoscut ca trupele sale sunt angajate in „lupte intense, in derulare” impotriva Hamas in apropierea spitalului Al-Shifa, cea mai mare unitate medicala din…

- In timp ce mișcarea șiita libaneza Hezbollah continua sa efectueze atacuri asupra nordului Israelului, ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a avertizat sambata, 11 noiembrie, ca gruparea armata este "aproape de a face o greșeala grava" care se va incheia neașteptat: cu locuitorii din Beirut…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara, intr-o conferinta de presa, ca operațiunea terestra in curs de desfașurare in Gaza este a doua etapa a razboiului cu Hamas, iar obiectivul Israelului este de a aduce inapoi ostaticii si de a distruge Hamas, relateaza BBC si The Guardian.Premierul…

- Dupa o aparenta amanare continua a lansarii invaziei la sol a armatei israeliene in Fașia Gaza, premierul Benjamin Netanyahu a declarat miercuri, 25 octombrie, intr-un discurs adresat națiunii, ca incursiunea terestra va avea loc, relateaza The Times of Israel.Netanyahu a spus, in discursul sau televizat,…

- Forțele de Aparare ale Israelului anunta, marți, ca au efectuat lovituri impotriva a aproximativ 400 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultima zi. Tot astazi, 24 octombrie, armata israeliana a transmis ca este "pregatita și hotarata" pentru urmatoarea etapa a razboiului. Luni seara, doua femei, in varsta…