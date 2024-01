Cel mai mare producator rus de diamante va fi sancționat de Uniunea Europeana . Oficialii de la Bruxelles au anunțat ca grupul Alrosa alaturi de directorul general vor fi sancționați in conformitate cu pachetul de masuri adoptat in decembrie in urma razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Pe lista neagra a fost adaugat Alrosa și patronul sau, Pavel Marinicev. Acest lucru inseamna inghetarea activelor si o interdictie de sedere in UE. Alrosa, potrivit UE, produce 90% din diamantele rusești, aducand venituri substanțiale guvernului rus. Sancțiunile europene in ceea ce privește diamantele…