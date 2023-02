Cel mai mare JACKPOT din istoria MaxBet.ro a fost câștigat Inceputul anului s-a dovedit a fi unul caștigator pentru unul dintre jucatorii noștri din Ilfov. El a pus mana pe 1,756,158.52 RON, dupa ce a jucat la unul dintre sloturile EGT pe MaxBet.ro. S-a dat Jackpot-ul de inima neagra Rețeta succesului conține: fructe, șeptari și multiple simboluri norocoase. Spinul norocos a fost dat la 100 Super Hot al EGT, unul dintre cei mai populari furnizori de jocuri de noroc. Caștigul a venit dupa o miza de 100 RON. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

