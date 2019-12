Cel mai mare grup de turism din lume deschide zeci de agentii in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Principalele agentii de presa si publicatii internationale relateaza duminica despre cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Romania și despre cei doi candidați pentru funcția de președinte.„Romanii sunt așteptați la urne duminica pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale.…

- Presa internationala a fost ieri cu ochii pe Republica Moldova. Despre faptul ca, la Chisinau a fost format si votat un nou Guvern au relatat agentii de stiri din Romania, Rusia, dar si Statele Unite.

- Dupa ce a declarat ca vrea sa deschida reprezentanța in Romania, Elon Musk, directorul general al Tesla, a anuntat ca producatorul american de vehicule electrice va construi pana in 2021 prima sa fabrica europeana la Berlin, precum si un centru de inginerie si design, transmit DPA si Reuters, potrivit…

- Consumatorii trebuie sa fie precauți atunci cand fac rezervarile timpurii pentru vacanțele planificate, atenționeaza reprezentanții Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

- Cei mai multi dintre romani cauta sa petreaca de Craciun in stil traditional, in Romania, iar de Revelion romanii merg la schi in Austria sau Serbia, mai nou, ori la plaja in Egipt, Sri Lanka si Thailanda, a declarat pentru News.ro Violeta Ghizdeanu, directorul agentiei Pan European Travel, care spune…

- Grupul DER Touristik, una dintre cele mai marii companii de turism din lume, cu sediul in Germania, se extinde in Romania si anunta finalizarea achizitiei celei mai mari retele de agentii de turism din tara.

- Romania a urcat 12 pozitii in raportul competitivitații in turism realizat de Forumul Economic Mondial, pe pozitia 56 de pe 68, si a avut una dintre cele mai bune evolutii alaturi de Egipt si Muntenegru. In clasament, Romania se situeaza inaintea Israelului, a Lituaniei sau a Republicii Slovace, dar…

- Brandul de fashion Marc O’Polo, prezent in peste 2.000 de magazine din 39 de tari, deschide primul magazin mono-brand din Romania in cadrul centrului comercial Bucuresti Mall din Capitala, tranzactie intermediata de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Marc O’Polo este un…