Cel mai mare grup de afaceri din Turcia cere preşedintelui Erdogan să pună capăt dobânzilor scăzute care depreciază lira Lira a atins vineri un minim record de peste 17 unitati pentru un dolar american, in urma temerilor legate de o spirala inflationista provocata de noua politica a lui Erdogan. Moneda a pierdut aproximativ 55% din valoare anul acesta, inclusiv 37% in ultimele 30 de zile. Grupul de afaceri TUSIAD a declarat ca a avertizat guvernul cu privire la impactul negativ al politicii privind ratele scazute si ca problemele economice dauneaza afacerilor si cetatenilor. ”Ca urmare a instabilitatii cu care ne-am confruntat ​​in ultima vreme, a devenit clar ca obiectivele din acest program economic nu vor fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

