Cel mai mare dusman al Kremlinului ataca dur "oferta incredibila" facuta de Putin lui Trump

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a oferit luni, dupa intalnirea de la Helsinki cu Donald Trump, sa permita Statelor Unite interogarea agentilor rusi acuzati de amestec in alegerile americane din 2016, relateaza AFP, conform agerpres. "Avem un acord intre Statele Unite si Rusia, din 1999,…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, la Helsinki, ca nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile din Statele Unite in 2016, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Trump a refuzat, luni, cand a fost indemnat sa condamne amestecul rus in alegerile…

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Inculpatii, toti membri ai serviciului de informatii al armatei ruse (GRU), sunt acuzati ca ''au conspirat in mod intentionat (...) pentru a obtine acces neautorizat in calculatoarele unor persoane sau entitati americane implicate in alegerile prezidentiale americane, a fura documente din aceste…

- O delegatie de senatori republicani din SUA a incercat marti la Moscova sa refaca dialogul bilateral fara a evita subiectele sensibile in cursul unei rare vizite efectuate dupa mai multi ani fara schimburi interparlamentare intre SUA si Rusia, inaintea primului summit bilateral intre presedintii…