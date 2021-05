Stiri pe aceeasi tema

- O bucata gigantica de gheața, mai mare decat insula spaniola Mallorca, s-a desprins de calota glaciara a Antarcticii in Marea Weddell, devenind cel mai mare aisberg din lume, a anunțat Agenția Spațiala Europeana, citata de Reuters și digi24.ro.

- Folosind imagini de inalta rezolutie capturate de satelitii NASA intre 2000 si 2019, un grup de oameni de stiinta a descoperit ca ghetarii, fara cei din Groenlanda si Antarctica, care au fost excluse din studiu, au pierdut in medie 267 gigatone de gheata pe an. Cercetatorii au descoperit, de asemenea,…

- Corpul neinsufletit al unui barbat a fost descoperit pe placa sa de paddleboarding in largul orasului Noumea, capitala Noii Caledonii, dupa ce a fost victima unui atac de rechin, potrivit primelor elemente ale anchetei deschise in acest caz, a declarat procurorul din Noua Caledonie, potrivit AFP,…

- Reinfectarea cu noul coronavirus poate avea simptome mai puternice decat in cazul primei contagieri, noteaza un studiu al Fundatiei Oswaldo Cruz, cel mai mare centru de cercetare stiintifica din Brazilia si America Latina, relateaza joi EFE.

- In Marea Britanie a aparut o noua varianta a SARS-CoV-2. Cunoscuta sub numele de B.1.1.7 specialiștii spun ca are un numar mare de mutații. O alta varianta, B.1.351 a fost detectata pentru prima data in Africa de Sud, iar varianta P.1 in Brazilia. Ambele variante au mutația E484K, care scade raspunsul…

- Un iceberg de 1.270 de kilometri patrati s-a desprins din suprafata de gheata an Antarcticii. Totul a inceput acum aproape 10 ani. Oamenii de stiinta au observat atunci fisuri langa statia de cercetare britanica. In 2016, baza de cercetare s-a mutat pe uscat, din motive de siguranta. Desprinderea blocurilor…