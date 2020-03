Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 14,40 GMT, indicele vedeta al Bursei din New York, Dow Jones Industrial Average, pierdea 2,66-, la 25.426,62 puncte. Nasdaq scadea cu 2,44-, la 8.523,29 puncte. S&P 500, care reprezinta cele mai mari 500 de companii de pe Wall Street, pierdea si el 2,67-, la 2.943,22 puncte. In acest timp,…

- Directorul general al JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, considerat de multi drept cel mai influent bancher din industrie, a fost operat de urgența pe cord, joi, transmite Bloomberg, potrivit MEDIAFAX.Seful celei mai mari banci din Statele Unite s-a prezentat singur joi dimineata la spital…

- Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, asuferit o lovitura dora de unde se aștepta mai puțin. Avocatul Pompiliu Bota susține ca a caștigat dreptul de folosința exclusiva a marcii combinate Steaua București pana in 2027.Vestea vine la doi ani dupa ce Gigi Becali anunțase ca a fost contactat de…

- Romanul care a trait timp de 24 de ore groaza crezand ca ar putea avea coronavirus rupe tacerea. Barbatul, care a ingrijit bolnavi de gripa noua in Germania si care a inceput sa se simta rau in timp ce se afla la rude, in Caras Severin, vorbeste in premiera despre clipele in care a stat in izolare,…

- Miliardarul rus Aliser Usmanov a donat Muzeului Olimpic de la Lausanne manifestul olimpic original din 1892, cel mai scump articol sportiv vandut vreodata la o licitatie, pentru 8,8 milioane dolari, transmite Reuters. Omul de afaceri, care este si presedintele Federatiei Internationale de Scrima, a…

- Buck Henry, pe numele real Henry Zuckerman, s-a nascut la New York, pe 9 decembrie 1930. Mama lui a fost actrita si tatal, general in aviatie si broker pe Wall Street. Cand producatorul Lawrence Turman si regizorul Mike Nichols au fost nemultumiti de versiunea prea intunecata a scenariului lui Calder Willingham…

- Oana Matache, sora Deliei, trece prin clipe grele. Aceasta a ajuns de urgența la spital cu baiețelul ei, dupa ce in urma cu mai puțin de o luna a mai vizitat inca o data, de urgența, camera de garda.

- Oana Roman și Marius Elisei divorțeaza. Vestea surprinzatoare a fost data chiar de Oana, pe conturile de socializare. Oana Roman și Marius Elisei au impreuna o fetița, insa se pare ca lucrurile intre ei nu mai funcționeaza de ceva vreme. Vestea desparțirii a fost data chiar de vedeta de televiziune,…