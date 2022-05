Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, Valeri Gerasimov, a fost ranit in Ucraina, langa localitatea Izyum, regiunea Harkov. Gerasimov și alți ofițeri stateau in postul de comanda, unde Forțele Armate ucrainene au dat o lovitura precisa. Potrivit informațiilor preliminare,…

- Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, generalul Valeri Gherasimov, a fost trimis sa supravegheze și sa coordoneze ofensiva din estul Ucrainei, unde se afla Izium, o zona importanta in strategia de razboi a Rusiei.

- Autoritațile din Ucraina sustin ca rușii, care au ocupat fosta centrala nucleara de la Cernobil, au furat substante radioactive din laboratoarele de cercetare, iar „locatia substantelor furate este in prezent necunoscuta”, potrivit unei postari pe Facebook a agentiei de stat a Ucrainei pentru gestionarea…

- Bloomberg citeaza un oficial al serviciilor de informații europene, care a spus ca Moscova a elaborat strategii pentru a pune la pamant moralul ucrainenilor, pentru a descuraja ucrainenii sa riposteze, pe masura ce orașele ajung sub controlul Kremlinului, potrivit The Guardian.Oficialul a spus ca Moscova…

- Miercuri, in a șaptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul și alte orașe din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in condițiile in care forțele rusești iși amplifica ofensiva și se apropie și mai mult de capitala ucraineana. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminica seara ca, pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europeana va livra arme catre Ucraina, iar spațiul aerian al tuturor țarilor UE va fi inchis pentru companiile rusești. „In primul rand, inchidem spațiul aerian al UE pentru aeronavele…

- Comandatul Forțelor Armate ale Ucrainei a dat publicitații daunele suferite de armata rusa in urma bombardamentelor și luptelor de joi dimineața. El le cere militarilor ucraineni sa produca „daune maxime invadatorilor”, atat pe cale aeriana, cat și la sol. „Astazi, 24 februarie, la ora 5.00, Forțele…

- Atacul declanșat de Rusia asupra Ucrainei afecteaza și civilii din aceasta țara, iar oamenii se grabesc sa paraseasca marile orașe, care ar putea deveni zone de razboi. Imagini filmate de cetațenii din Ucraina arata cum oamenii pleaca masiv din Kiev sau Harkov, la ieșirile din oraș formandu-se cozi…