Cel mai important festival din comunism, ”Cântarea României” revine, însă așa cum nu te-ai fi așteptat ”Cantarea Romaniei” revine insa cu cine nu te-ai fi așteptat pe scena. Cel mai important festival din anii comunismului, ”manifestarea educativa, cultural-aertistica de creație și interpretare, menita sa imbogațeasca și sa diversifice viața spirituala a țarii, sa sporeasca aportul geniului creator al poporului roman la patrimoniul cultural național și universal”, așa cum era descrisa ”Cantarea Romaniei”, s-a transformat intr-una dedicata muzicii lautarești. Ionuț Dolanescu a vandut doua case in Florida pentru a reface una in București! ”A trebuit sa le dau caci investiția a fost mare!” A bagat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- ”Cantarea Romaniei” revine insa cu cine nu te-ai fi așteptat pe scena. Cel mai important festival din anii comunismului, ”manifestarea educativa, cultural-aertistica de creație și interpretare, menita sa imbogațeasca și sa diversifice viața spirituala a țarii, sa sporeasca aportul geniului creator al…

- ”Casa parinteasca nu se vinde” a devenit și refrenul lui Ionuț Dolanescu. Mai mult, patriotul artist și-a vandut casa și apartamentul pe care le avea in Orlando, Florida, Statele Unite ale Americii, pentru a reface conacul din centrul Capitalei moștenit de la regretatul Ion Dolanescu. Solistul a obținut…

- Șerban Huidu a fost implicat, in urma cu puțin timp, intr-un accident rutier, in București. Ei bine, incidentul a avut loc in zona Podului Basarab. Totodata, fostul prezentator TV nu și-ar fi recunoscut vina la sosirea autoritaților. In aceste momente, Șerban Huidu, dar și ceilalți participanți la trafic…

- Cei 36 de cetațeni ai R. Moldova, evacuați din Fișia Gaza, au ajuns joi, 9 noiembrie, la Chișinau. Au pornit de la București la primele ore ale dimineții și au ajuns in Capitala in jurul orei 13.00. Printre aceștia, este și o femeie care a venit alaturi de cei patru copii sai, trei baieți și o fata,…

- Ambasada Palestinei la București anunța, pentru vineri, un marș propalestinieni in Capitala.Astfel, potrivit sursei citate, vineri la ora 14.30 se va organiza un miting de susținere a palestinienilor in fața ambasadei Palestinei din București, in contextul violențelor dintre Israel și Hamas.…

- Polițiștii din Capitala au efectuat percheziții in opt locuințe din București și au pus in executare un mandat de aducere in dosarul ce ancheteaza mai mulți tineri care ar fi folosit carduri furate de la straini.