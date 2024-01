Stiri pe aceeasi tema

- Optimizarile cerute de STPT la SMTT, au afectat un numar de 12 curse de transport care opereaza intre comuna periurbana Ghiroda, lipita de Timișoara, și municipiu, spune primarul comunei Ionu Stanușoiu. El acuza mișcarea ca fiind gandita ca și un atac la comuna care și-a permis sa acționeze in judecata…

- Se achiziționeaza cele 500 de lampi LED pentru iluminatul din Ghiroda și Giarmata Vii. Proiectul, depus prin AFM in 2022, a obținut o finanțare de doua milioane de lei pentru care s-a semnat contractul de finanțare in 2023. Anul acesta, proiectul se va concretiza in teren, astfel ca incepand cu data…

- Liga a 3-a a mai avut programata o etapa si la acest sfarsit de saptamana, a 15-a de la debutul noului sezon. S-au jucat partide si in seriile 7 si 8 unde se gasesc echipele din Timis. In C7, CSC Ghiroda si Giarmata Vii a avut un meci foarte important acasa, iar elevii lui Sorin ... The post Victorii…

- Drumarii din zona de vest a țarii au avut de lucru și in ultima zi. S-a acționat de ieri dupa-amiaza in zonele montane din județul Caraș-Severin cu utilaje cu lama și material antiderapant, dar și pe șoselele din celelalte județe. In județul Caraș-Severin, 20 de autoutilaje au raspandit 89 tone de material…

- Sambata, 11 noiembrie 2023, la Halaucești (Iași), in prezența ministrului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Natalia-Elena Intotero, a deputatui Filip Havarneanu, a europarlamentarului Dragoș Prislaru și a zecilor de tineri din toate colțurile țarii, a avut loc “Gala Tinerilor din Mediul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de vant puternic in 26 de judete, valabila pana luni dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 5 noiembrie, ora 10:00 – 6 noiembrie, ora 2:00, vantul va avea intensificari pe parcursul zilei in Banat, Crisana,…

- In acest weekend s-au disputat majoritatea partidelor din cadrul etapei a 11-a, a doua din retur a sezonului regulat din Liga a III-a de fotbal. In Seria 7, CSC Ghiroda si Giarmata Vii a pus capat seriei de patru victorii la scor, consecutive si a pierdut la Filiasi, pe terenul unei contracandidate…

- A inceput returul sezonului regulat in Liga 3, iar echipele din Timis trag tare sa ajunga in play-off, acolo unde se califica cele mai bune 4 echipe din fiecare serie. In C7, CSC Ghiroda si Giarmata Vii isi continua forma foarte buna si a reusit scorul campionatului, 8-1 cu Gilortul Targu Carbunesti,…