- Doua poziții cheie in structura de conducere a companiei Aro Palace Brașov sunt deschise candidaților cu experiența in domeniul turismului. Compania deținuta de Transilvania Investments, acționar majoritar cu 85% din acțiuni, este in cautarea unui CEO și a unui General Manager pentru hotelul omonim.…

- CNBC a relatat vineri ca numarul de angajati cu norma intreaga ai Twitter s-a redus la aproximativ 1.300 de angajati activi, care lucreaza, inclusiv mai putin de 550 de ingineri cu norma intreaga. Aproximativ 75 dintre cei 1.300 de angajati ai companiei sunt in concediu, inclusiv aproximativ 40 de ingineri,…

- Bolt a fost informat saptamana trecuta ca soldul contului sau la Stocks and Securities Ltd (SSL), cu sediul in Kingston, s-a redus in mod inexplicabil la doar 12.000 de dolari, a declarat avocatul Linton Gordon pentru Reuters, marti seara. ”Vom merge in instanta cu chestiunea. Este o mare dezamagire…

- Judecatorul de district american James Donato a hotarat vineri ca cinci fosti angajati Twitter care urmaresc o actiune colectiva propusa, in care acuza compania ca nu a dat o notificare adecvata inainte de a-i concedia dupa achizitionarea acesteia de catre Elon Musk, trebuie sa isi urmareasca pretentiile…

- Actiunile producatorului de iPhone-uri au scazut cu 2,4% in urma informatiei. Eforturile companiei in domeniul auto, cunoscute sub numele de Project Titan, au svut o evolutie inconstanta din 2014, cand a inceput sa proiecteze un vehicul de la zero. Apple planuieste acum un design mai putin ambitios,…

- Ce salariu are o ingrijitoare de la creșa de stat. Salariile de la creșa de stat sunt diferite, in funcție de experiența pe care angajatul o are. Ce salariu are o ingrijitoare de la creșa de stat Astfel, in 2022, salariul unui ingrijitor de la creșa variaza intre 1.499 lei și 2.924 lei pe luna. In general…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Euralis Alimentaire Holding SAS Franta si Duplicata SAS Franta vor controla impreuna compania MVVH SA Franta si, implicit, filialele acesteia, Delpeyrat SAS Franta si Comtesse du Barry. Anterior, MVVH SA era detinuta de catre compania Aramis SAS…

- Plata se va face in sase rate lunare egale, intre 1 iulie si 31 decembrie 2023. Compania a spus ca aceasta compensatie pentru pierderea functiei se va reduce la jumatate daca van Beurden va obtine o functie platita, excluzand functiile de director neexecutiv, in perioada de plata. Shell a mai spus ca…