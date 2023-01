Stiri pe aceeasi tema

- „Consolidam parteneriatul cu operatorul aerian Wizz Air, care a adus la Iasi a patra aeronava permanenta si a inaugurat trei curse catre noi destinatii. Noile curse inaugurate spre Memmingen (Germania), Basel-Mulhouse (Elvetia) si Copenhaga (Danemarca) deschid numeroase perspective de dezvoltare, atat…

- Compania Wizz Air și-a marit baza de la Iași și a anunțat astazi alocarea celei de-a patra aeronave. Reprezentantul firmei din Ungaria, Alexandra Avadanei, a informat ca avionul trimis la Iași este din ultima generație și va opera pe trei rute nou introduse. Destinațiile noi sunt catre Aeroportul Memmingen…

- Cele trei curse noi anuntate de Wizz Air debuteaza la inceputul acestei saptamani: Memmingen (Munchen Vest) a „plecat" luni, iar Basel (Elvetia) si Copenhaga vor avea zborurile inaugurale marti. La Memmingen, avionul Wizz va zbura de trei ori pe saptamana, iar spre celelalte doua orase, de doua ori…

- O carota de sedimente din epoca glaciara din nordul Groenlandei a dat cele mai vechi secvențe de ADN din lume, scrie CNN, citat de Digi24. Mostrele de ADN vechi de doua milioane de ani au dezvaluit ca regiunea polara, acum in mare parte lipsita de viața, a fost candva un loc unde traiau multe plante…

- Cele mai scumpe orașe din lume sunt considerate, in acest an, New York și Singapore, care se afla la egalitate in fruntea clasamentului, potrivit sondajului anual Economist Intelligence Unit (EIU), citat de BBC . Este prima data cand metropola americana ajunge sa ocupe prima poziție in acest top, luand…

- Aeroportul Iasi a inregistrat, in primele 10 luni ale anului, un trafic similar ca pe intregul an 2019. Potrivit oficialilor aerogarii iesene, 1,32 milioane de pasageri au tranzitat Aeroportul, la finalul acestui an urmand a fi inregistrat un nou record istoric. Cu acest trafic, Iasul isi consolideaza…

- Ori de cate ori calatorești intr-o țara straina, pe agenda turistica treci de obicei și vizitarea celor mai importante muzee din orașul sau orașele pe care le vizitezi pentru a te familiariza cu arta și cultura acelor locuri. Adeseori, vizitarea acestor atracții turistice poate fi plictisitoare pentru…