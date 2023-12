Cel mai bun magiun din lume este magiunul de Topoloveni

Stiri pe aceeasi tema

- Un tractor estimat la 70.000 de euro, cautat in Belgia, a fost descoperit in vama Borș II, judetul Bihor. Politistii din Borș II au depistat un roman care a incercat sa introduca in tara un utilaj agricol, estimat la aproximativ 70.000 de euro. Acesta era cautat de autoritatile din Belgia. Romanul se…

- Romania este in pericol sa nu mai participe la Eurovision 2024 din cauza ca nu a platit taxa de aproape 200.000 de euro. Insa, oficialii susțin ca inca se poarta negocieri pentru a merge in Suedia. Uniunea Europeana de Radio-Televiziune a anunțat lista completa a statelor care participa la concursul…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat autorizatiile pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pentru tratarea semintelor de porumb si floarea-soarelui, in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024. „Insamantarea se va face numai in zonele si pe suprafetele puternic…

- Cu prilejul Zilei internaționale a drepturilor copilului, sarbatorita pe 20 noiembrie, UNICEF invita elevii și profesorii din Romania sa ia parte la „Cea mai mare lecție din lume”, un proiect care aduce in atenție schimbarile climatice și poluarea. UNICEF invita și in acest an elevii și profesorii din…

- Romania se numara printre statele europene care au progresat enorm in domeniul jocurilor de noroc online. Din 2009, momentul in care a fost adoptata OUG 77, prin care se reglementau jocurile de noroc și pana in 2016, atunci cand ONJN și-a intrat in atribuții, acest sector a fost foarte bine organizat.…

- Uniunea Europeana a inregistrat cea mai buna imbunatatire a indicelui egalitatii de gen intre barbati si femei in ultimul deceniu, a apreciat marti Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE), care si-a publicat raportul anual, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Indicele publicat de…

- Platforma va ajuta la consolidarea strategiei de combatere a unui fenomen din ce in ce mai prezent atat la nivel global cat și in societatea romaneasca. Noua platforma iși propune sa vina in sprijinul publicului larg cu instrumente utile pentru identificarea știrilor false și a informațiilor distribuite…

- Automecanica Mediaș lanseaza primul autobuz electric produs in Romania, la cea mai mare expoziție internaționala din domeniul autobuzelor și autocarelor de la Bruxelles. Prototipul este expus la Busworld Europe, cea mai mare expoziție internaționala din domeniul autobuzelor și autocarelor, se arata…