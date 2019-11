Cel mai bogat sector nu are apă caldă şi căldură. Oamenii anunţă că ies în stradă Aproape 15.000 de bucuresteni nu au apa calda si caldura de mai bine de doua luni. Este vorba de unul dintre cele mai scumpe cartiere din Capitala, cartierul Aviatiei. Pentru ca situatia a devenit de nesuportat, oamenii au anuntat chiar si un protest pentru duminica, 3 noiembrie. Lucrarile RADET vizeaza o conducta veche de 50 The post Cel mai bogat sector nu are apa calda si caldura. Oamenii anunta ca ies in strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Mihai Constantinescu, care a murit marți la Spitalul Floreasca din Capitala la varsta de 73 de ani, va fi inmormantat joi, la ora 14.00, la Cimitirul Ghencea Militar din București. Tot joi dimineața, Mihai Constantinescu a fost decorat post-mortem de președintele Romaniei. Klaus Iohannis a…

- RADET Bucuresti anunta ca vor incepe probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi in scadere pentru zilele urmatoare. Probele incep din noaptea de 27 spre 28 octombrie 2019, ora 23:00, precizeaza RADET intr-un comunicat de presa.…

- Proiectul “Oxigen” de acces si circulatie in Bucuresti a fost modificat. Astfel, Primaria Capitalei a decis ca toate mașinile cu norma de poluare sub Euro 5 sa plateasca vigneta. Potrivit proiectului, mașinile Euro 3 și Euro 4 au obligatoriu nevoie de vigneta pentru a circula in centrul Capitalei, indiferent…

- Autostrada Soarelui intra in reparatii capitale incepand de luni, 16 septembrie. Lucrarile nu s-au putut desfasura in timpul sezonului estival cand autostrada este intens tranzitata de turisti, astfel ca lucrarile vor fi demarate de azi. Este vorba de tronsonul București-Fundulea, unul dintre tronsoanele…

- Panica la un ștrand din Capitala. Mai mulți aduți și copii au acuzat stari de rau. Cel puțin 10 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la un ștrand din cartierul bucureștean Drumul Taberei, potrivit Antena 3. Mai multe Ambulanțele au fost trimise la fața locului dupa un apel la 112. Oamenii…

- Crește tensiunea in Piața Victoriei. Un scandal a izbucnit in urma cu cateva minute intre protestatari și organizatori. Aceștia din urma au fost huiduiți in momentul in care au incercat sa puna muzica de pe o scena amplasata in perimetrul Pieței. Oamenii stranși in piața i-au huiduit, le-au cerut organizatorilor…

- Ministrul apararii, Gabriel Leș, a fost surprins seara trecuta circuland in Capitala cu motocicleta. Se pare ca este un impatimit al motoarelor, pasiune pe care ar avea-o din tinerețe. Ministrul apararii a paticipat miercuri seara la o emisiune la Antena 3, dupa care a fost surprins pe strazile din…

- Executie in stil mafiot in apropiere de Capitala. Politistii din Ilfov sunt in alerta dupa ce un barbat a fost gasit in strada, impuscat mortal. Alarma a fost data de o femeie din comuna 1 Decembrie. In jurul orei 3 dimineata a sesizat la Serviciul unic de urgenta 112 ca a auzit doua impuscaturi. Polițiștii…