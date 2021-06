Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Nazare a declarat ca a vorbit cu fondatorul UiPath despre un centru de excelența in tehnologia RPA (Robotic Process Automation) care sa fie creat in Ministerul Finanțelor. Programatorul Daniel Dines, fondator și director general al startup-ului UiPath, a ajuns primul miliardar in dolari din…

- Alexandru Nazare a declarat ca a vorbit cu fondatorul UiPath despre un centru de excelența in tehnologia RPA (Robotic Process Automation) care sa fie creat in Ministerul Finanțelor. Programatorul Daniel Dines, fondator și director general al startup-ului UiPath, a ajuns primul miliardar in dolari din…

- Daniel Dines, CEO UiPath, companie evaluata la peste 35 miliarde dolari prin listarea la Bursa de la New York, este in discutie sa intre in afacerea One United Properties, conform unor surse de pe piata...

- Daniel Dines, CEO UiPath, companie evaluata la peste 35 miliarde dolari prin listarea la Bursa de la New York, este in discutie sa intre in afacerea One United Properties, conform unor surse de pe piata financiara citate de Ziarul Financiar, relateaza MEDIAFAX. In discutie este un pachet de…

- Compania UiPath, fondata in Romania, a avut cea mai slaba zi de pana acum la Bursa din New York. Actiunile au inchis sedinta de luni cu un minus de 5,2%, la 65 de dolari si se apropie de pretul...

- UiPath deschide a doua sedinta de tranzactionare de pe Wall Street la 73 dolari pe actiune, plus 6% fata de cea de la debut. La o ora de la deschiderea actiunile aveau plus 10%. UiPath (PATH), producator de roboti software fondat in Bucuresti, care acum are sediul central in New York si a…

- Acțiunile UiPath au crescut pana la 26% miercuri in timpul debutului public la Bursa de Valori din New York, aducandu-și evaluarea la 37 de miliarde de dolari. Fondata in București, Romania, startup-ul software-ului de automatizare s-a deschis la 65,50 USD, cu 17% mai mare decat prețul inițial de oferta…

- Acțiunile UiPath au crescut pana la 26% miercuri in timpul debutului public la Bursa de Valori din New York, aducandu-și evaluarea la 37 de miliarde de dolari. Fondata in București, Romania, startup-ul software-ului de automatizare s-a deschis la 65,50 USD, cu 17% mai mare decat prețul inițial de oferta…