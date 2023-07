Stiri pe aceeasi tema

- Gopichand Hinduja, cel mai bogat om din Marea Britanie, condamna iesirea Marii Britanii din UE, dar crede in capacitatea prim-ministrului Sunak de a relansa economia tarii, aflata in dificultate, transmite CNBC, potrivit News.ro.

- Rezolutia ONU a fost adoptata in urma unei dezbateri de urgenta solicitate de Pakistan in numele mai multor tari din Organizatia Cooperarii Islamice (OCI), care s-au aratat revoltate de incidentul din Suedia, in care a fost incendiata cartea sfanta a musulmanilor.Documentul a fost aprobat de 28 din…

- Peste 50% din britanici cred ca tara lor a gresit cand a ales sa paraseasca Uniunea Europeana, la sapte ani de la referendumul pentru Brexit, potrivit unui nou sondaj. Pe baza unui sondaj realizat pe un esantion de 1.525 de adulti la inceputul lunii iunie, 34% din persoanele intervievate continua sa…

- Indicele de referinta Stoxx 600 a incheiat ziua in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de sectorul auto, in scadere cu 1,4%, in timp ce sectorul utilitatilor a crescut cu 0,7%. Firma germana de produse chimice Lanxess a extins pierderile anterioare…

- Guvernul britanic a anuntat marti noi reguli privind vizele pentru studenti, inclusiv o limitare stricta a reintregirii familiei, pentru a reduce imigratia, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Marea Britanie a inregistrat o imigratie neta record de o jumatate de milion de persoane intre iunie 2021 si…

- In orasul simbol al pacii din Japonia, liderii principalelor democratii industrializate urmeaza sa se puna de acord asupra unei inaspriri impotriva Rusiei si sa gaseasca o linie comuna impotriva puterii militare si economice tot mai mari a Chinei. G7 urmeaza sa depuna eforturi sa perturbe furniturile…

- In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili pe zi de titei si petrol, arata raportul lunar al AIE privind petrolul, publicat marti. Cresterea exporturilor de titei a compensat, pe de alta parte, scaderea exporturilor de produse rafinate, a precizat agentia. Cresterea vine in ciuda faptului ca…

- Oamenii au participat la un marș pro-independența pentru Scoția, la Glasgow, sambata (6 mai), cand a avut loc incoronarea Regelui Charles și a Reginei Camilla a Marii Britanii. Protestatarii au marșaluit pentru a denunța monarhia, in timp ce alte proteste au avut loc la Cardiff, in Țara Galilor, potrivit…